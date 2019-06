Lady Gaga nasusuklam kay Christian Carino

By Ruel Mendoza

Nagawa nang magsalita ni Lady Gaga tungkol sa pakikipaghiwalay nito sa kanyang ex-fiancé na si Christian Carino.

“Last time I sang this song, I had a ring on my finger, so it’ll be different this time,” sey pa ni Gaga sa kanyang Las Vegas residential show.

February 2019 noong maghiwalay sina Gaga at Carino after two years sa kanilang relasyon. Kaya solo lang na naglakad sa red carpet ng Grammy Awards si Gaga at hindi na nito suot ang pink diamond engagement ring niya.

Ayon sa isang source, minaliit daw ni Carino ang pagiging creative ni Gaga at nais niya itong pigilan sa kanyang career. Hindi raw pumayag si Gaga na isang lalaki lang ang magiging hadlang sa kanyang mga gustong gawin kaya hiniwalayan niya agad ito.

Pinutol ni Gaga ang anumang means of communication sa kanya ni Carino.

“She’s been hounded by Christian. She told him not to contact her,” dagdag pa ng source.