Lady Gaga, Christian Carino hiwalay na

Kumpirmadong hiwalay na si Lady Gaga sa kanyang fian­ce na si Christian Carino. Ito ang second time na mahiwalay si Gaga sa kanyang fiance. Una ay sa aktor na si Taylor Kinney na nag-propose sa kanya noong 2015. Naghiwalay sila noong 2016.

Si Carino naman ay nakilala ni Gaga noong 2017 at nag-engage sila noong October ng taong iyon. Ngayon ay hiwalay na sila.

Kaya pala noong nakaraang Grammy Awards ay hindi kasama ni Gaga si Carino. Pero magkasama sila noong Golden Globes, Critic’s Choice at SAG Awards.

Noong mag-perform si Gaga sa Grammys, hindi na raw nito suot ang kanyang engagement ring na isang pink sapphire na nagkakaha­laga ng $400,000.

“It just didn’t work out. Relationships sometimes end. It’s not a long dramatic story,” report pa ng E! News.

Kaya sa darating na 91st Aca­demy Awards, expect na ang makakasama ni Gaga sa red carpet ay ang leading man at director niya sa A Star Is Born na si Bradley Cooper.

Parehong nominated sina Gaga at Cooper sa best actress and best actor category. Nominated din si Gaga sa Best Original Song para sa “Shallow” na idu-duet nila ni Copper sa gabi ng Oscar Awards sa Dolby Theatre in Los Angeles on February 24.