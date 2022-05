Lady Falcons inilabas bangis

KINALSUHAN ng Adamson University (AdU) Lady Falcons ang three-game winning streak ng University of the Philippines (UP) Lady Maroons matapos silang akbayan ni Trisha Genesis sa 25-19, 19-25, 25-17, 25-11 panalo sa third game ng UAAP Season 84 women’s volleyball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City kahapon.

Humampas si Genesis ng 15 points, mula sa 11 attacks at tigalawang blocks at service ace upang tulungan ang Lady Falcons na dagitin ang pangalawang sunod na panalo.

Bakbakan ang dalawang koponan sa unang dalawang set, nagwagi muna ang Adamson, 25-19 pero nakabangon agad ang Lady Maroons ng 25-19 para magtabla sa 1-1 ang iskor.

Muling lumabas ang bangis ng Lady Falcons, nilipad nila ang 25-17 panalo sa third set at saka tinapos ang laban sa 4th, nalasap ng UP ang unang talo sa apat na laro. (Elech Dawa)