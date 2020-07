Lady driver na tinadtad, nilibing na

Dinala na sa huling himlayan si Jang Lucero, ang babaeng driver na brutal na pinatay sa loob mismo ng kanyang kotse sa Calamba, Laguna.

Makikita ang pamilya ni Lucero na nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang kamag-anak, na pinagsasaksak ng 52 beses noong nakaraang linggo.

Una nang napaulat na may tatlo ng ‘persons of interest’ ang pulisya hingil sa pumaslang kay Lucero, na ayon kay Calamba Police Station chief Pol. Lt. Col. Gene Licud ay nakita sa CCTV na dalawang lalaki at isang babae ang sumakay sa kotse ng lady driver bago mangyari ang pananaksak.

Ayon pa sa pulisya, personal umanong kilala ni Lucero at ng girlfriend nito na si Meyah Amatorio ang tatlong person of interest, ngunit hindi pa pinapangalanan ng awtoridad.

Samantala, patuloy ang sinasagawang imbestigasyon ng pulisya kung saan inaabangan ang resulta sa pagsusuri ng Philippine National Police-Scene of the Crime Operatives (PNP-SOCO) sa mga nakitang fingerprint sa loob ng sasakyan na minaneho ni Lucero.