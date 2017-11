Lady Bulldogs, Lady Warriors may date sa Finals

Swak sa championship ang University of the East matapos paluhurin ang University of Santo Tomas, 69-62, ­kahapon sa UAAP Season 80 women’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay.

Humabol ang Lady Warriors mula sa pagkakalubog sa second quarter para sikwatin ang panalo at i-set ang finals date laban sa National University.

Sinalpak ni Joyce Francisco ang panel­yong basket para sa UE ­habang papaubos ang shotclock at 23.9 ­seconds sa orasan.

Magsisimula ang best-of-three series ng Lady Warriors at Lady Bulldogs sa Miyerkoles simula sa alas-11 ng umaga sa Smart Araneta Co­liseum sa QC.

“Kailangan naming mag-double time. ­Handa kami palagi,” saad ni coach Ai Libornio. “Su­bukan naming mag-champion this year.”

Malinis sa 62 games ang NU simula pa noong 2014.

Namuno sa opensa ng Recto-based hoopsters si Love Sto. Domi­ngo na may 18 markers at 12 rebounds, tumikada si ­Eunique Chan ng 16 points at 11 boards.

Nirehistro nina Anjel Anies at Sai Larosa ng tig-16 markers para sa Golden Tigresses.