Lady Bombers abante sa semis

TULOY na ipinaglaban ni Dolly Grace Versoza ang kanyang huling taong paglalaro sa liga upang maging karapat-dapat sa ika-apat na puwesto sa Final Four ang Jose Rizal University (JRU) Lady Bombers matapos ang apat na taon ng matakasan ang makatindig-balahibong 5-setter victory kontra Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates sa iskor na 25-11, 16-25, 17-25, 25-21, 17-15 sa huling araw ng elimination round ng 97th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa Paco Arena sa Maynila Martes ng hapon.

Kumunekta ang graduating outside hitter na si Versoza ng 11 puntos mula sa 10 atake at 1 block na naging pangunahing tumindig nang todo sa huling set upang maibalik sa semifinals ang Mandaluyong-based lady spikers na huling beses umentra noong Season 93.

Nanguna sa puntusan si middle blocker Sydney Niegos na rumehistro ng 14 points sa 9 atake, 3 blocks at 2 service ace.

Umayuda si Renesa Melgar ng 9 marka sa JRU, habang nasayang naman ang tig-15 points nina Johna Dolorito at Zonxi Dahab para sa Lyceum.

“Laban lang kami,” wika ni JRU Lady Bombers head coach Mia Tioseco matapos ang laro. “Panibagong set-up, we’re back to zero. I’m very excited and very happy for the whole JRU community. I’m lost in words right now and very proud of the girls,” dagdag ni Tioseco na nadala sa ikalawang Final Four appearance ang koponan.

Sunod na makakalaban ng JRU ang No. 3 seed at 23-time league champion na San Sebastian College-Recoletos Lady Stags na tumalo sa kanila sa isa pang 5-setter game noong Hunyo 22 sa darating na Biyernes.(Gerard Arce)