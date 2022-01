Lacson: Zero COVID puntiryahin

Kailangang paigtingin ang mass testing, contact tracing at mass booster shots, pagbabakuna mula 5 hanggang 11-anyos at paghihigpit sa mga lumalabag sa protocols.

Ito ang mungkahi ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa pamahalaan sa gobyerno at publiko para masugpo ang COVID na patuloy ang pagtaas ng kaso.

Ayon kay Lacson, hindi dapat tayo maging kampante hangga’t hindi nauubos ang COVID cases sa bansa. Kasalukuyang naka-home quarantine si Lacson matapos ma-expose sa kanyang anak na nagpositibo.

“We can claim victory only when there are zero cases. As the latest surge of infections has shown, we cannot become complacent even when the number of cases goes down,” ayon kay Lacson, standard-bearer ng Partido Reporma.

Para kay Lacson, magandang simula ang suspensiyon at pagpapataw ng multa sa isang hotel sa Makati kung saan tumakas si Gwyneth Anne Chua, at ang pagsasampa ng kaso laban dito at sa iba pang sangkot sa paglabag sa quarantine rules.

Kinilala rin ni Lacson ang desisyon ng ibang kampo na itigil ang kanilang political gatherings at pampublikong aktibidad sa gitna ng patuloy na pagtaas ng Covid cases sa bansa.

“I support the halting of ground activities like motorcades by the campaign teams of those running in the May 9 elections. Wala pa ang Omicron sa Pilipinas, may disiplina na kami ni Senate President Tito Sotto sa mga hybrid online dialogues namin sa iba’t ibang lugar ng bansa,” ani Lacson. (Dindo Matining)