Lacson walang sasantuhin vs korapsiyon

Tiniyak ni Partido Reporma presidential bet Senador Panfilo `Ping’ Lacson na wala siya sasantuhin sa kampanya kontra korapsiyon kapag siyang binigyan ng mandato para pamunuan ang gobyerno.

Binigyang-diin ng senador na hahabulin ng kanyang administrasyon ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan kahit nangyari pa mula sa mga nakaraang administrasyon.

“Hindi puwedeng patawarin ang lahat especially sa pag-abuso. Kailangan may accountability past, present and future,” sabi ni Lacson.

Tiniyak ni Lacson na tututukan ng kanyang administrasyon ang paghabol sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan.

“Maraming dapat iwasto pero hindi para maghanap ng kamalian. Kung napakalinaw ng ginawang pagnanakaw, ito i-emphasize ko, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan walang kapatawaran `yan (There are so many things to correct but not to the point of fault-finding. I will emphasize that if there is clear evidence of theft from the public coffers, there is no room for pardon),” dagdag ng senador. (Eralyn Prado)