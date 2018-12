Lacson wala pa ibutyag ang solon nga gitanyagan ug “parked pork”: Dili pa magpaila

Giingong dili pa andam ang kongresista nga ibutyag ang iyang pagkatawo kabahin sa gibutyag nga bag-ong pamaagi sa pagkuha sa “pork” gikan sa nasudnong pundo.

Matud ni Senador Panfilo Lacson sa iyang interview sa dwIZ, nga dili pa niya mabutyag ang pangalan sa kongresista bisan ang staff sa senador diin giingong maoy nag-offer sa ‘parked pork’ alang sa solon.

“I hope mailabas ito pero sabi ko nga, out of deference sa congressman na nagsabi sa akin ipagpaalam ko sa kaniya o siya na mismo magsabi,” matud ni Lacson. “Pinapaalam ko ito sa kongresista… Eh sabi niya sa ngayon kung puwedeng huwag siya mapangalanan. And of course ayaw niya rin sabihin ang staff ng senador.”

Nasayran nga gibutyag ni Lacson ang bag-ong pamaagi sa korapsyon diin magbutang ug pork ang ibang magbabalaod sa usa ka distrito aron dili direktang maadto kanila, samtang ang kongresista usab nga mosugot makadawat ug komisyon.

Ang maong kongresista nga gipasabot ni Lacson gitanyagan ug P200M alang sa usa ka proyekto, apan ang mga kontratista nga gamiton kay ibutang sa staff sa senador.

Aoan wala kini dawat sa magbabalaod tungod sa kahadlok nga makit-an ug maoy madut-an sa mga pagbasol.