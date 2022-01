Lacson-Sotto umangat sa January survey

Lalo pang ginanahan ang Lacson-Sotto team na ituloy ang kanilang laban sa darating na halalan matapos na umangat sa kanilang mga katunggali sa 2022 presidential at vice presidential election, ayon sa isinagawang independeng survey nitong Enero.

Mula sa 5,833 respondent, lumalabas na si Partido Reporma presidential bet Senador Panfilo `Ping’ Lacson ang pangalawa bilang presidential candidate matapos makakuha ng 31.11 porsyentong boto na malayo sa single-digit rating na tinataya ng mga mainstream polling firm bago magsimula ang 2022.

Ibinase ang resultang ito mula sa tugon ng mga respondent sa tanong na: “Kung ngayong araw gaganapin ang eleksyon, sino ang iyong iboboto?”

Mas lalong lumamang si Lacson sa kanyang mga katunggali nang tanungin ang mga kalahok kung sino sa mga presidential candidate ang tingin nilang makakapagtanggal ng mga tiwaling opisyal ng pamahalan. Nakuha ni Lacson ang 40.42 porsyentong boto mula sa 4,438 respondent.

Samantala, 99.65 posyento ng 3,187 katao na kasama sa survey ang nagsabing galit sila sa mga magnanakaw na opisyal at kawani ng gobyerno.

Papabor naman kay Lacson kung sakaling ma-disqualify si dating Ferdinand Marcos Jr. o sino man sa ibang presidential candidate, ayon sa 37.79 porsyento ng 4,472 na sumagot sa survey.

Ipinakita rin sa pagsusuri sa mga numerong ito na hindi pa nakasisigurado si Marcos sa 42.51 porsyentong rating nito at kahit pa siya ang nanguna sa mga nakaraang survey. Habang si Vice President Maria Leonor ‘Leni’ Robredo naman ang naging pangatlo sa mga kandidato na may 12 porsyento.

“I’m always inspired by my supporters… Hindi pa naman ngayon ang eleksyon, hindi pa sa araw na ito, tatlong buwan pa at puwedeng marami pang mangyari,” ang laging tugon ni Lacson kapag tinatanong ng media hinggil sa resulta ng mga pre-election survey.

Samantala, sa hiwalay na survey para sa vice presidential election na may 2,249 na kalahok, ang running mate ni Lacson na si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III ang nangunguna at may 39.07 porsyentong boto, pero halos magkalapit sa 34.64 porsyentong rating ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Sumunod sa kanila sina Dr. Willie Ong (12.70%), Senador Francis Pangilinan (8.57%), at Deputy House Speaker Lito Atienza Jr. (5.01%.

Ginawa ang survey mula Enero 16 hanggang 22 ng Republic Gas Corporation (Regasco) at LPG Marketers’ Association (LPGMA) sa kanilang mga customer at dealer mula sa 25 lokasyon sa Metro Manila, North at South Luzon at ilang bahagi ng Cebu at Negros Oriental.