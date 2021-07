Lacson, Sotto panlaban track record

Tiniyak ng tambalan nina Senador Panfilo `Ping’ Lacson at Senate President Vicente `Tito’ Sotto III na hindi nila bibiguin ang mga Pilipino at isa mga hangarin nila ay maibalik ang tiwala ng sambayanan sa pamahalaan.

“We will not fail you. This is our last hurrah in public service, there is no room for selfish interests or personal motives,” pahayag ni Lacson sa panayam ng isang himpilan ng radyo noong Sabado.

“We have no other agenda. Considering our age and track record in public service, we have something to offer the Filipino people,” dagdag nito.

Ayon kay Lacson, hindi maliligaw ang sambayanan sa pagtahak sa landas para maibalik ang tiwala sa pamahalaan gamit bilang gabay ang sarili niyang panuntunan na: “What is right must be kept right; what is wrong must be set right.”

Diin pa nito, ang pagpapatupad ng disiplinang pananalapi sa pamahalaan sa pamamagitan ng paggaya ng sistemang ginagamit ng mga nasa pribadong sektor na matalinong paglaan ng limitadong pondo at pag-iwas na magamit ang mga ito sa mga wala sa lugar na gastusin.

Sabi ni Lacson, kailangang hanapan ng solusyon ng susunod na administrayon ang mga hamon na dulot ng pandemya at supilin ang malala nang korapsiyon sa pamahalaan.

“The top priority in these trying times is the pandemic. There are things to be attended to with urgency. For example, we have not been proactive in responding to the pandemic that hit us way back in January 2020,” ani Lacson. (Dindo Matining)