Lacson-Sotto mas pinalakas sa Pampanga

Dapat tutukan ang mahalagang anunsyo na gagawin ni Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo “Ping” Lacson at ng kanyang running mate na si Senate President Vicente “Tito” Sotto III sa kanilang muling pagharap sa mga taga-Pampanga ngayong Linggo (Nobyembre 14), ayon sa kanilang kampo.

Nakatakdang bumisita ang tandem para sa press conference kasama ng mga miyembro ng media bago ang kanilang ika-pitong “Online Kumustahan” activity sa LausGroup Event Centre sa San Fernando City.

Inaasahang mapag-uusapan dito ang malaking pagbabago sa kanilang political ticket kasunod ng opisyal na anunsyo ni Partido Reporma senatorial aspirant Paolo “Powee” Capino hinggil sa kanyang boluntaryong pag-alis sa 2022 Senate race.

“I am officially announcing my withdrawal from the Senate race. The last survey which included my name in it, means my chances of winning are slim to none. I recognize the need to further introduce myself and my advocacies,” laman ng tweet ni Capino tweeted nitong Biyernes (Nobyembre 12).

Makakasama ni Lacson at Sotto sa Pampanga ang iba pang Partido Reporma senatorial candidate na sina Dr. Minguita Padilla at Monsour del Rosario, gayundin si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista na tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng Nationalist People’s Coalition (NPC).

Sinabi ni Capino na ang kanyang pag-atras sa kandidatura ay magbibigay ng pagkakataon sa Lacson-Sotto tandem na mas mapalakas pa ang kanilang senatorial lineup, plano umano niyang mag-pokus sa pamamahala ng kanyang digital communications company na Advocates Philippines.

“I thank Senator Ping Lacson and Senator Tito Sotto for giving the PWD (people with disabilities) sector a voice in their Senate slate. I am confident that they will continue to advocate for the rights of the PWD sector,” sabi ni Capino.

Una nang nakaharap ni Lacson at ng mga senatorial candidate ng Partido Reporma ang mga Pampangueño sa Mexico municipal hall, habang si Sotto na chairman ng NPC ay nakasama sa pamamagitan ng Zoom, noong Oktubre 29.

Sa pagkakataong ito, personal na makikipag-kumustahan sa mga Pampangueño ang Lacson-Sotto tandem kasama ang tatlo sa kanilang senatorial candidate, pagkatapos ng kanilang pagbisita sa Negros Occidental, Sabado ng hapon.

Mapapanood nang live ang nasabing event sa pamamagitan ng Zoom at sa opisyal na Facebook page ni Senador Lacson (@PingLacsonOfficial).