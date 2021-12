Lacson-Sotto, Magalong gigibain hacking

Dahil sa lumalalang problema sa cybersecurity at hacking, binigyang-tuon nina Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson at running mate Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III, kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang paghahanap ng solusyon sa isyung ito na nambibiktima lalo na sa mga overseas Filipino worker.

Inimbitahan sina Lacson at Sotto sa Summer Capital of the Philippines nitong Biyernes (Disyembre 17) para dumalo sa Youth Empowerment Forum ng Sangguniang Kabataan, matapos nito nakipagpulong ang dalawang batikang mambabatas sa alkalde kung saan napag-usapan ang ‘smart city’ project ni Magalong.

Bumilib si Lacson sa programang ito ni Magalong lalo’t konektado ito sa layunin niyang magkaroon ng full digitalization para sa mga transaksyon ng pamahalaan na makatutulong para masugpo ang pangongotong at iba pang katiwalian sa gobyerno at mga isyu na may kaugnayan sa cybersecurity.

“If we fail to digitalize, then ang daming mga bureaucratic layers pati mga human intervention. ‘Yong inefficiency talagang mag-a-accumulate. But subukan nating ma-digitalize ‘yung ating lahat ng government processes,” pahayag ni Lacson.

Giniit ni Lacson na kinakailangan ng suporta ng pamahalaan para sa research at development na makakapagpabuti sa serbisyo ng gobyerno, mga bangko at iba pang negosyo. Gayunman, sa kabila umano ng mga ipinasa nilang batas sa Senado at paglalaan ng pondo, hindi pa rin nakakamit ng mga Pilipino ang maayos na teknolohiya.

“Ang kalaban talaga dito corruption, ano. ‘Yong sa amin kasi, ‘pag na-solve natin ‘yong corruption sa government at least 50% of all our problems will be solved. Sinasadya e. We can fully digitalize our economy. Pati ‘yong mga business transactions, but they refuse, I don’t know why,” sabi ni Lacson.

Dahil na rin sa pagpapalakas ng digitalization sa Baguio City, pinuri ng Lacson-Sotto tandem ang naging maayos na pamamalakad ni Magalong na isa ring retired general.

Para sa batikang mambabatas, ang ginagawa ng alkalde ay perpektong halimbawa ng isang magandang pamamahala.