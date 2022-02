Lacson-Sotto inekisan mga kandidatong walang ‘yagbols’

WALANG pilitan basta’t sumunod sa usapan at may paninindigan. Ito ang batayan ni Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson at katambal niyang si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III sa mga kandidatong lumalapit para mapasama sa kanilang tiket.

Basta’t kuwalipikado at handang tumulong sa mga Pilipino ay tinatanggap ng Lacson-Sotto tandem. Pero ang tanging kondisyon ay huwag mag-endorso ng ibang presidential tandem.

“Ang nakita namin parang they have chosen to embrace a different set of advocacies and principles. And to us, non-negotiable ‘yung mga principles e. Kaya nga mayroong standards na sinet (set) kami even before na ‘yung i-a-adopt namin, we don’t care if you don’t endorse us, but please don’t endorse other tandems or other candidates for that matter,” sabi ni Lacson.

Inihayag ito ni Lacson makaraang ianunsiyo na hindi na kabilang sa kanilang senatorial slate ang aspirant si dating Quezon City mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista at reelectionist Senador Sherwin ‘Win’ Gatchalian na kapartido ni Sotto sa Nationalist People’s Coalition.

Ipinakita ng presidential bet ng Partido Reporma sa kanilang ‘Meet the Press’ forum nitong Huwebes ang video kung saan makikitang ipinakikila ni Gatchalian ang ibang mga kandidato bilang kanyang presidente at bise presidente sa sinamahan niyang proclamation rally kamakailan.

“Nagpaalam silang dalawa ni Migz Zubiri sa kanya (Sotto), pinuntahan siya. Sabi nila, nagpaalam kung puwedeng doon sila pupunta sa Philippine Arena instead of Imus. But they made a very firm commitment ‘hinding-hindi kami mag-e-endorse doon at mananatili kami na magsusuporta sa Lacson-Sotto tandem’,” paliwanag ni Lacson.

“So, what happened si Senator Migz was firm in his commitment because he never endorsed. Kasi pinanood namin ‘yung videos, including Senator Richard Gordon, wala rin kaming nakita,” dagdag ni Lacson.

Para kina Lacson at Sotto, dapat suriin ng mga botante ang mga kandidato na lumilipat-lipat ng kakampi dahil magandang pagkakataon ito para makilala kung sino ang tunay na may integridad, katapatan, respeto sa sarili at paninindigan, lalo na kung sa para sa taumbayan.

“Kasi tinuro sa atin ng mga magulang natin ‘yung mga virtues e, ‘di ba? Honesty, integrity, loyalty – kasama ‘yon. Dignity, kasama ‘yon. Self-respect, kasama ‘yon,” aniya.