Lacson-Sotto hindi susuko sa laban

“We will never give up for our country’s sake.”

Ito ang binigyang-diin ni Presidential candidate Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson kasabay ng panawagan sa kanyang mga supporter na huwag panghinaan ng loob kasunod ng resulta ng pre-election survey kung saan nasa panglimang puwesto ito.

“To our BRAVE supporters: if you don’t see in the surveys the support that you feel on the ground, don’t get disheartened,” sabi ni Lacson sa kanyang post sa Twitter.

“Our fight to enlighten a benighted land shall continue in ways that are determined, decent, serious and honest. We will never give up for our country sake,” dagdag ng standard bearer ng Partido Reporma.

Ang BRAVE ay ang Budget Reform Advocacy for Village Empowerment program, isang panukala ni Lacson na magpapalakas sa mga local government na direktang dadalhin sa kanila ang pondo para mapatupad ang kanilang mga development project.

Sa pinakahuling Pulse Asia pre-election survey na may 2,4000 respondent na isinagawa noong Enero 19-24, nakakuha si Lacson ng 4% voter preference, mas mababa ng dalawang puntos sa isinagawang survey ng Pulse Asia noong Disyembre.

Samantala, ang running mate ni Lacson na si Senate Presidente Vicente ‘Tito’ Sotto III ay pumangalawa sa vice presidential survey sa likod ng nangungunang si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Hindi naman natinag si presidential candidate Senador Manny Pacquiao kahit pang-apat ito sa survey.

“Hindi po tayo nababahala sa mga lumalabas na survey. Lumalaban po ako upang ipaglaban ang kinabukasan ng ating bayan, lalong-lalo na ang mahihirap,” ani Pacquiao.

“Hindi po ako panghihinaan ng loob at ganon din ang aking mga supporter na patuloy na kumakatok sa bawat pinto, sa bawat komunidad, sa bawat bayan at sa bawat lalawigan upang ibahagi ang ating plano para maiangat sa kahirapan ang ating bansa,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)