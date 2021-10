Lacson-Sotto dadayo sa Pampanga

Matapos makaugnayan ang mga taga-Antipolo City, mga Kapampangan naman ang kukumustahin ng mga pambato ng Partido Reporma sa 2022 presidential at vice presidential elections na sina Senador Panfilo `Ping’ Lacson at Senate President Vicente `Tito’ Sotto III ngayong Biyernes, Oktubre 29.

Nakatakdang magtungo sina Lacson at Sotto sa Barangay San Antonio sa Mexico, Pampanga kung saan ikakasa ang ikatlong episode ng `Online Kumustahan’.

Sa virtual meeting via Zoom, kukumustahin ng mag-partner ang mga residente ng San Juan sa bayan ng San Simon; Madasig sa Candaba; San Fernando at Apalit sa Floridablanca upang malaman ang kalagayan ng mga Cabalen sa gitna ng patuloy na banta ng pandemya at lagay ng vaccination program na inilatag ng pamahalaan sa lalawigan.

Kukumustahin din nina Lacson at Sotto ang mga pangunahing suliranin ng mga taga-Pampanga tuwing panahon ng kalamidad, ang mga problemang kinakaharap ng agricultural sector at kung anong mga plano ang isusulong ng partido pagdating sa isyu ng pagbaha ng mga inangkat na gulay at iba pang produktong agrikultura.