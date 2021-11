Lacson, Sotto da best panlaban sa korapsiyon

Sa lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo sa 2022 national elections, sinabi ni Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson na siya at running mate na si Vicente ‘Tito’ Sotto III ang may pinakamahabang kahandaan sa pagtapos sa katiwalian sa pamahalaan.

Pinagmalaki ni Lacson na siya at si Sotto, na may pinagsamang 42 taon ng pagseserbisyo sa Senado, ang may best record sa pagtugon sa katiwalian at korapsiyon kumpara sa iba pang mga kandidato.

“We are ahead,” sinabi ni Lacson sa kanyang pagharap sa 21st membership meeting ng Rotary Club of Manila (RCM) nitong Huwebes.

Naniniwala rin si Lacson na sa tulong ng pag-i-invest sa mga skill, training, at talino ng mga Pilipino, makakaahon ang bansa mula sa pagkakalugmok.

Sa kanyang pakiki­pag-usap sa mga mi­yembro RCM, sinabi ni Lacson na kung mahahalal siya bilang Pa­ngulo, mayroon itong mga nakalatag na para masagot ang problema kung, “Paano makakabangon ang bansa sa pagkakalugmok?”

Ayon pa sa dating­ hepe ng Philippine National Police (PNP) bilang Pangulo ay na­ngangako itong magi­ging ehemplo at hindi magiging diktador sa pamamahala. (Dindo Matining)