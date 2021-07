Lacson, Sotto abangers kay Pacquiao

Bukas ang linya ng tambalan nina Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson at Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III kay Senador Manny Pacquiao para maging bahagi ng kanilang senatorial ticket sa 2022 election.

“Nag-uusap kami kahapon, meron kaming palitan ng Viber, sabi ko, ‘pagbalik mo rito People’s Champ, mag-usap tayo,’” sabi ni Lacson sa panayam sa CNN.

“Maganda ‘yong aming usapan before he left. And I hope ‘pag nag-usap ulit kami, things will be clearer,” dagdag nito.

Si Pacquiao ay isa sa mga lumutang na tatakbo sa pagka-presidente sa susunod na taon. Kung hindi man siya matuloy sa pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa, maari naman siyang tumakbo sa pagka-senador sa pangalawang termino.

Nauna nang inihayag ni Sotto na 11 na ang kasama sa senatorial line up ng Nationalist People’s Coalition (NPC).

Isa na lang ang kulang para mabuo ang 12 senatorial ticket ng Lacson-Sotto tandem. (Dindo Matining)