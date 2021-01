Lacson: Sinopharm, Pfizer dinribol! Duque bet mas mahal na Sinovac

Uungkatin ni Senador Panfilo Lacson sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa vaccination plan ng gobyerno ang isyu ng dalawang beses o mahigit pang pagkakawala ng oportunidad ng bansa para sa prayoridad ng suplay ng bakuna, una mula sa US-based Pfizer at pangalawa sa China-based na Sinopharm.

Ayon kay Lacson, ang kawalang-aksiyon diumano ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque ang nakikita niyang dahilan kung bakit nabigo ang bansa na mapabilang sa unang dapat reserbahan ng bakuna ng mga nabanggit na kompanya.

Sa kaso ng Sinopharm, nag-alok pa umano ang kompanya ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pharmaceutical firms para sa pagsasagawa ng clinical trials at technology transfer para dito na gawin ang bakua subalit hindi ito nangyari.

“Mukhang hindi natugunan ‘yan kaya di natuloy yan,” pahayag ni Lacson sa panayam sa DZBB.

Dahil sa pagkatengga, nagresulta umano ito espekulasyon na maaring may ilang taga-gobyerno na naghihintay sa kalabang kompanya na Sinovac.

“Why did we miss at least two opportunities to procure vaccines? We had set aside more than P70 billion for vaccines for 2021, and we have entered into loans for the purpose, so the money is available. The problem is that someone dropped the ball on the paperwork. Now, even Bangladesh is ahead of us as far as getting vaccines is concerned,” pahayag ni Lacson.

“At least 25 Filipinos die and 1,300 are infected by COVID every day. There should be a sense of urgency. But why are we not seeing it?” dagdag pa nito.

“Base sa mga pag-aaral, nasa 50% ang efficacy ng Sinovac; Sinopharm, nasa 79% ang efficacy habang ang Pfizer nasa 95%. Kung pipili tayo, doon tayo sa mataas ang efficacy at mura. Lumalabas sa computation na mas mahal ang Sinovac,”ayon kay Lacson.

Ayon pa kay Lacson, sa gagawing pagdinig ng Senado ngayong Lunes, mahalagang malaman ng mga frontliner ang detalye ng vaccination plan ng pamahalaan – kung talagang may ganoong plano.

“The frontliners deserve to know because they are the ones who go to the morgues, they are the ones who attend to COVID patients. They deserve to know if they would be prioritized in the vaccination program,” ani Lacson.

Hindi na rin umano klailangan pang magkaroon ng executive session para dito dahil wala naman confidential sa nasabing usapin.

Ayon pa kay Lacson, naghihintay ang frontliners kung kailan at paano sila mababakunahan.

Samantala, sinabi ni Lacson na bagama’t pwedeng talakayin ng Senado ang isyu ng pagpapabakuna ng Presidential Security Group, prayoridad aniya sa pagdinig ay kung papaano makakakuha ng bakuna na available para sa mga Filipino. (Dindo Matining)