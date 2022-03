Lacson sapat pondo hanggang eleksiyon

Bagama’t nagbitiw bilang chairman at miyembro ng Partido Reporma, bingiyang-diin ni presidential candidate Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na hindi sila napilayan at tuloy pa rin ang kanilang kampanya ng kanyang running mate.

“No, not at all [napilayan],” sagot ni Lacson na tanungin ng mga reporter kung napilayan ba sila mula nang magbitiw sa Partido Reporma noong nagdaang linggo.

Ayon kay Lacson, nagtutulungan na lang sila ng kampo ng kanyang tandem sa pag-organisa at mobilisasyon sa pa¬ngangampanya sa tulong ng mga coordinator at local government unit (LGU).

“Ganon na talaga ang situation, kami na lang ang nagsasalisihan ni Senate president sa pag-o-organize at pag-mobilize in cooperation with, ‘yong iba with local government units, ‘yong iba naman sarili naming coordinators,” ani Lacson.

Tungkol naman sa funding, sinabi ni Lacson na maraming pang gusto magbigay ng tulong kaya naman naniniwala siyang matatapos nila ang kampanya hanggang sa sumapit ang halalan sa Mayo 9. (Dindo Matining)