Lacson sa pagbawi ni Mago: Video ‘di nagsisinungaling

“Video clips don’t lie.”

Ito ang sinabi ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson kasabay ng pagbunyag nito hinggil sa hindi magkasalungat na mga pahayag ni Pharmally Pharmaceuticals ‘emplo­yee’ na si Krizle Mago sa Senado noong Setyembre 24 at sa Kamara noong Oktubre 4.

Hindi kinagat ni Lacson ang sinabi ni Mago sa Kamara na ang kanyang pag-amin ay sumunod lang siya sa utos ng higher management para utusan ang manggagawa sa kanilang warehouse na palitan ang expiration date ng face shield ay dahil sa pressure sa mga tanong ng mga senador.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate blue ribbon committee sa iregularidad sa pagbili ng medical supply, ipinakita ni Lacson ang video clip kung saan hindi pinilit si Mago na umamin sa pagdinig noong Setyembre 24.

“You be the judge, Mr. Chairman, if that was a pressured response and if she was bullied by this representation when she admitted that Mr. Mohit Dargani gave her the instructions to have the stickers changed,” sabi ni Lacson.

Noong Oktubre 4, sinabi ni Mago sa Kamara na ang kanyang pag-amin sa Senado noong Setyembre 24 ay dahil sa “pressured response.” (Dindo Matining)