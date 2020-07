Lacson sa mga abusadong pulis: Mahiya kayo sa balat n’yo!

Hindi na raw mawawala sa hanay ng pulisya ang mga police scalawag, ayon kay Senador Panfilo Lacson.

Sa panayam sa kanya sa Abante Radyo Tabloidista, sinabi ng mambabatas na hindi lang sa Pilipinas nangyayari ang pang-aabuso ng mga pulis kundi sa buong mundo.

“Ang paggawa ng mga abuse ng pulis, hindi lang sa PH nangyayari ‘yan. So hindi mawawala ‘yan, may maliligaw at maliligaw na scalawags sa hanay ng pulisya,” pahayag niya nang hingan ng reaksyon kaugnay sa dalawang pulis na umano’y nanggahasa ng dalagita sa Ilocos Sur at ipinatumba ang biktima.

Ang mahalaga aniya ay may ginagawa ang liderato ng Philippine National Police.

