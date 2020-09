Lacson sa AFP: Huwag sumawsaw sa politika

Pinaalalahanan ni Sen. Panfilo Lacson ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na gawin na lang ang kanilang trabaho at huwag ng maging pakialamero at makisawsaw pa sa mga isyung pang-politika.

Inihayag ito ng senador, chairman ng Senate committee on national defense, kasunod ng pagkakasara ng Facebook sa mahigit 100 fake account na iniuugnay sa militar at pulisya na tumatarget sa mga aktibista at iba pang kumakalaban sa pamahalaan.

“Karapatan ng Facebook na gawin yun dahil ang basic argument dito ay dapat na maging apolitical ang AFP. Hindi sila dapat maghayag ng suporta kahit na kanino,” giit ng senador sa panayam kahapon sa ABS-CBN TeleRadyo.

Dagdag ni Lacson, dapat ituon ng AFP ang kanilang suporta sa kanilang chain of command na ang commander-in-chief ay ang mismong Pangulo.

Problema lang aniya ang sasagapin ng AFP pag nakisawsaw sila sa mga usaping pulitikal na wala namang kaugnayan sa kanilang chain of command.

Wala umanong dapat kilingan ang AFP at nagiging masama lang ang kanilang imahe kung ang laman ng kanilang post sa Facebook ay ang pagsuporta nila sa kandidatura ng ilang personalidad.

Hiniling naman ni AFP chief of staff Gen. Gilbert Gapay sa Facebook na ibalik ang mga pahina ng mga “advocacy groups” na inakala nitong nagpapanggap lang pero kumikiling sa mga maka-kaliwang samahan. (Mia Billones)