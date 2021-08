Lacson, Robredo dayalogo pabor sa oposisyon

Naniniwala ang isa sa lead convenor ng opposition coalition 1Sambayan na mabuti sa oposisyon ang naging pakikipag-usap ni Vice President Leni Robredo kina Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson at Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III na kapwa sasabak sa 2022 elections.

Ani dating Ombudsman Conchita Carpio-Morales, walang masama at sinusubukan lamang ni Robredo na pag-isahin ang oposisyon.

“In fact, I see Leni’s efforts to be talking to others who have already (made) their intention to run very good because I can see she’s trying to unify the opposition. In other words, like the 1Sambayan, Leni, I think, wants to have one set of candidates to be fielded in the next elections,” sambit Morales sa isang 1Sambayan forum nitong Miyerkoles.

Matatandaang kinainis ni dating senador Antonio Trillanes IV ang pakikipag-usap ni Robredo sa mga personalidad na aniya’y may kaugnayan sa Duterte administration tulad nina Lacson at Sotto.

Pero sa tingin ni Morales, hindi porke nakipag-usap si Robredo kina Sotto at Lacson ay umanib na siya sa mga ito. (Issa Santiago)