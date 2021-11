Lacson ratsada sa mga survey

Lutang na lutang na ang pagtaas ng antas ng pagtanggap ng publiko kay Partido Reporma chairman at 2022 elections standard bearer Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson bunga na rin ng mga numerong naitala niya sa mga surbey na isinagawa kamakailan lamang.

Pinakahuling naglabas ng datus ay ang Catholic-owned Radyo Veritas kung saan, nakapagtala si Lacson ng 19 puntos sa surbey na isinagawa sa pagitan ng Oktubre 1-31 na may temang Respondent’s Perception of Who Among the Current Presidential Aspirants Adheres to Catholic Values and Beliefs.

Bago ito ay nakapagtala ng 68% si Lacson sa naunang surbey ng Power of Truth Halalan 2022 na inumpisahan noong Oktubre 22 at nagtagal ng anim na araw na sumakop ng 2,000 respondents sa tanong na “Who is your presidential bet for 2022 national elections?”

Bagama’t pumangalawa sa kanya sina Ferdinand Marcos, Jr., at independent candidate na si Vice President Eleonor Robredo, malayong-malayo naman ang naitala nitong numero na umabot lamang sa 12% kasunod sina Isko Moreno at Manny Pacquiao na kapwa nakapagtala ng 3%.

Bago ang nabanggit na dalawang pinakahuling surbey, umiskor naman si Lacson ng 12.5% sa Pulso ng Pilipino pre-election survey na isinagawa ng Issues and Advocacy Center (The Center) mula nitong Setyembre 27 hanggang Oktubre 8 ng kasalukuyang taon.

Ang nabanggit na numero na ayon sa The Center ay nagpapakita ng lakas sa Luzon at Visayas ay u­nang naitala ni Lacson dahil sa mga naunang surbey ay nakapagtala ito ng 4% at sa sumunod ay 8% na nilahukan ng 2,400 respondents sa buong bansa.

Sa sistema ng The Center, hindi isinama sa mga pagpipilian ang pangalan ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio dahil hindi naman ito naghain ng certificate of candidacy (COC).

Positibo namang tinanggap ng Partido Reporma ang mga nabanggit na resulta ng surbey dahil nagpapakita lamang ito na nasa tamang direksyon ang kanilang pangangampanya sa kabila ng kakaibang galawang pampolitikal sa bansa sa kasalukuyan.

Bukod sa magandang impresyon ng mga naturang surbey, inaasahang titibay ang pundasyon ni Lacson sa Mindanao dahil sa naganap na malawakang lipatan ng mga politiko sa Davao del Norte sa Partido Reporma mula sa ibang partido na kinabibilangan maging ng PDP Laban.

Sina Davao Del Norte Governor Edwin Jubahib, Secretary-General ng Reporma at dating Speaker Pantaleon Alvarez, presidente ng Partido na kinatawan ng Unang distrito ng lalawigan ay kapwa kaalyado ni Lacson.