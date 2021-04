Lacson: Puro kayo kabig! Parlade palit ulo sa DND, AFP budget

Nagbabala si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa Department of National Defense (DND) na posibleng madamay ang budget ng tanggapan dahil hindi umano nito pinapansin ang pakiusap ng Senado na tanggalin si Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Ayon kay Lacson, nagiging ‘one way street’ ang usapin ng DND at attached agency dahil aniya, wala silang ibang ginawa sa Senado kundi ibigay ang lahat ng pangangailangan ng departamento ngunit hindi sila mapagbigyan.

Dahilan ng mambabatas, balido ang kanilang hiling na alisin si Parlade sa NTF-ELCAC bilang tagapagsalita dahil base sa Konstitusyon ay bawal humawak ng civilian position ang isang aktibong military officer.

Nang kausapin daw nila si Defense Secretary Delfin Lorenzana ay sinabihan lang sila na hindi maaring tanggalin si Parlade.

Banta ni Lacson, kung mananatili si Parlade sa NTF-ELCAC ay hindi niya irerekomenda ang hihi¬linging budget ng DND para sa susunod na taon.

“Kung mas matimbang sa kanila si Parlade kaysa sa Konstitusyon, we will send also a strong message by way of the national budget,” giit ni Lacson panayam sa DWIZ.

“Hindi naman puwedeng kabig kayo nang kabig, magbigay din kayo, at ang amin ngang isyu na nira-raise ay napaka-valid kasi binasa na nga namin ‘yong probisyon sa Konstitusyon na kapag nasa active military service ka, hindi ka puwedeng humawak ng civilian position,” aniya pa.

Kung si Lacson din ang tatanungin, maganda ang ginagawa ng NTF-ELCAC, lalo’t pinaglaban niya na mailusot ang P16.5B pondo ng ahensiya noong nakaraang taon ngunit aniya’y nasisira ang misyon ng grupo dahil kay Parlade.

“Kung sobra ang passion niya sa pagganap ng kanyang tungkulin, mas magandang gawin niya, tahimik siyang mag-gather ng ebidensya kung may nasisilip siya kunwari kay Ms. Patricia na nag-engage ito sa kung ano mang destablization effort at ginagamit lang ‘yong community pantry, tahimik lang siyang mag-gather ng ebidensya at bigla niya na lang file-an ng kaso,” sambit ni Lacson.

“Pero ang ginagawa niya, nauuna ang bibig niya kaysa sa kanyang ginagawa eh, ‘yon ang danger kasi nakakagulo na.”(Mia Billones/Ray Mark Patriarca)