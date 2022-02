Lacson: PH kondenahin Russia sa giyera vs Ukraine

Inihayag ni presidential candidate at Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na dapat makiisa ang Pilipinas sa pagkondena sa Russia sa kanilang pagsakop sa Ukraine.

“We should call out, kasama tayo among the community of nations, para makisama sa mga peace-loving countries para i-call out ‘yong Russia,” sabi ni Lacson sa pa¬nayam ng mga reporter.

Ayon sa beteranong senador ang kahalagaan ng pagkakaroon ng ‘stand’ laban sa pananakop ay maari rin sa sitwasyon ng bansa West Philippine Sea.

“Join the community of nations in condemnin¬g kasi (because) after all it is an encroachment on international law,” sabi ni Lacson.

“Ang delikado pa sa atin kasi kung ma-establish ang precedent na ‘yong Russia puwede pala mag-invade ng sinasabi nilang terrirtory nila baka… mangyari naman sa atin sa mga island natin sa West Philippine Sea. Huwag naman sana. ‘Yon ang mga implikasyon na hindi natin mahulaan e,” dagdag pa niya.

Nagbabala pa si Lacson na magkakaroon rin ng masamang epekto sa ekonomiya ng bansa ang patuloy na girian sa pagitan ng Russia at Ukraine.

“Huwag natin sabihing malayo ‘yong Ukraine sa atin ha. May tama tayo diyan pagka merong full invasion, nagkagiyera doon, ang tama sa atin diyan,” ani Lacson. (Dindo Matining)