Lacson: Payola sa BOC, umaabot ng P270M kada araw

Humigit-kumulang P270 milyong piso kada araw ang napupunta sa bulsa ng mga opisyal at empleyado ng Bureau of Customs (BOC) dahila sa mga inilulusot na kargamento at epektos sa Aduana.

Ito ang ibinunyag ni Sen. Panfilo Lacson base sa nakuhang impormasyon sa lagayan ng bawat container bago makalabas ng BOC.

Ayon kay Lacson, sa 10,000 container na inilalabas sa Aduana kada araw, pumapalo sa P270 milyon ang nakokolektang tara o payola kada araw.

Sa laki ng perang napupunta lang umano sa bulsa ng mga opisyal at empleyado ng BOC, sinabi ng senador na kaya nitong burahin ang P147 bilyong budget deficit ng bansa sa loob ng dalawang taon.

“Ang range ng gastos nila para sa tara, sa payola, parte-parte, nag-a-average sila ng 27k to 30k per container per day. Pag kinwenta natin, lagyan natin sa low end, 27k per container per day narinig ko si Commissioner (Nicanor) Faeldon ang average number of containers per day na pumapasok 10,000. So 27k times 10k, that’s P270 million per day. Payola ito. Tara lang yan,” paglalahad ng senador.

Aniya, ang partihan sa kita sa bawat container ay ginagawa tuwing Biyernes kaya’t may tinatawag sa BOC na ‘3 o’clock habit’.

Sinabi pa ni Lacson na tinanong na niya ang isang BOC official hinggil sa 3 o’clock habit subalit ngiti lang ang isinagot sa kanya.

“Hanggang di nawawala ang 3 o’clock habit Friday afternoon, walang reporma. Kasi doon ang partehan. Di ka makakagawa ng appointment sa any BOC employee or official ng Friday ng 3 p.m. kasi lahat sila nagiipon-ipon, nagpapartehan,”diin ni Lacson.

Kaliwat-kanang imbestigasyon ang isinasagawa ng Senado at Kamara laban sa BOC matapos lumusot sa kanilang tanggapan ang P6.4 bilyong halaga ng shabu noong Mayo.

Nadiskubre lang ito matapos magbigay ng tip ang General Administration of China Customs kung kaya’t ni-raid ng BOC ang dalawang warehouse sa Valenzuela at dito nakita ang 604 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.4 bilyon na nakatago sa mga metal cylinders.