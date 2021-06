Lacson: P82B bakuna budget inubos ba sa Sinovac?

Nais ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na malaman kung saan napunta ang P82 bilyong pondo na nilaan para sa pagbili ng COVID-19 vaccine ng gobyerno.

Ayon kay Lacson, humihingi pa ng P25B ang Department of Budget and Management (DBM) sa Senado gayong wala pa silang impormasyon tungkol sa naunang alokasyon para sa mga bakuna.

“We want a full accounting of the P82.5 billion. How much of the P82.5B came from borrowings? Kasi we keep borrowing using the vaccination program as the justification to borrow,” ani Lacson sa ANC.

Paliwanag ng mambabatas, handa silang isulong ang dagdag na P25B pondo na nais ng DBM, ngunit kailangang maipakita muna kung saan ginastos ang P82B.

Sambit ni Lacson, ang Sinovac mula China pa lang ang nakapag-deliver ng COVID-19 vaccine na binili ng gobyerno, habang ang mga dose ng AstraZeneca at Pfizer ay galing na sa donasyon ng COVAX facility mula World Health Organization.

“Magkano na nagastos at ano na ba ang nabili nating brands aside from Sinovac?” tanong ni Lacson.