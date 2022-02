Lacson ‘Oplan wasak’ bistado

Dahil sa naging pahayag sa mga campaign rally tungkol sa mga ‘magnanakaw’ na pinipili ng mga botante tuwing eleksiyon, isang grupo na tila tinablan ang nagkasa ng ‘Oplan Wasak’ laban kay Partido Reporma presidential bet Panfilo ‘Ping’ Lacson.

Sa natanggap na impormasyon ng Lacson team, ang pinag-ugatan umano ay dahil nasaktan ang mga tagasuporta ng ibang kandidato sa deskripsyon nila ng kanyang running mate na si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III hinggil sa ‘magnanakaw’ na naihahalal sa gobyerno.

“Baka maunahan pa kami ng black propaganda, so ang advice ko sa aking campaign team kung sakaling may talagang planong ganoon i-preempt na… Kasi medyo detalyado dahil meron daw nasasaktan sa pagnanakaw narrative namin ni Senate President. So, ibig sabihin may tinatablan,” pahayag ni Lacson ‘Meet the Press’ forum nitong Huwebes.

Sabi ni Lacson, mayroon nang lumabas na pangalan sa umano’y nasa likod ng operasyong ito laban sa kanya pero hindi muna ito inilabas ni Lacson dahil nagpapatuloy pa ang kanilang balidasyon.

Kumikilos na ang Lacson-Sotto team upang matukoy ang mga tunay na nasa likod ng ‘Oplan Wasak’ na kumikilos sa pinakamaliliit na yunit ng mga barangay.

Sabi ni Lacson, nagdesisyon siya na isiwalat ang ganitong galawan para hindi lumawak ang paninira sa kanyang kredibilidad. (Dindo Matining)