Lacson nahasa tapang, tumibay integridad sa PMA

Buhos ang suporta ni Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson, Partido Reporma presidential aspirant sa lalo pang pag-angat ng kalidad ng Philippine Military Academy (PMA) na naging daan ng kanyang makulay at matagumpay na karera sa pulisya at maging sa politika may 50 taon na ang nakalilipas.

Bilang pagtanaw sa kanyang pinagmulan, nagtungo nitong Sabado, Disyembre 18, si Lacson sa kanyang Alma Mater sa Fort Del Pilar sa Baguio City para dumalo sa ika-50 anibersaryo ng PMA “Matatag” Class of 1971.

Sinaksihan din ni Lacson ang inagurasyon ng bagong Florendo Hall na siyang barracks ng PMA.

Noong 2016, pinaimbestigahan ni Lacson ang pamunuan ng PMA dahil sa pagpapabaya umanong mapa¬natili ang kaayusan ng Florendo Hall.

Bilang chairman noon ng Senate Committee of Finance at sponsor ng DND budget for FY 2017, nakipag-ugnayan siya kay Defense Sec. Delfin Lorenzana kung maaari nitong isama sa kanilang budget ang pagpapalawa sa nasabing gusali.

Iminungkahi rin niya noong 2017 budget na dagdagan ang alokasyon para sa pagpapatayo ng bagong cadet barracks sa PMA at gawin itong P335.02 milyon mula sa orihinal na P100 milyon.

Nagtapos si Lacson sa PMA bilang miyembro ng “Matatag” Class of 1971 at nagsimula ang makulay niyang karera sa Philippine Constabulary.

Dito pa lang ay nanindigan na ang senador sa pagpapairal ng no-take policy hanggang maging ganap siyang hepe ng Philippine National Police. (Mia Billones)