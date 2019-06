Lacson nadismaya sa pamahayag ni Duterte sa godangatan sa 22 ka mananagat sa Recto Bank

Gibiyaan kita nga ‘heartbroken’ ni Presidente Rodrigo Duterte human nagpakahilom kabahon sa nahitabo sa pagbangga sa Chinese fishing vessel sa bangka sa mga mananagat nga Pilipino sa Recto Bank, matud Senador Ping Lacson.

Sa pakigpulong sa Presidemte sa ika-121 anibersaryo sa Philippine Navy sa Heracleo Alano Naval Base sa Cavite, miingon ang Presidente nga dili kinahanglan nga sugnuran ug paukyabon ang sitwasyon.

Matud sa Presidente nga usa ka maritime incident ang nahitabo ug dili kinahanglan nga maoy sinugdanan sa kasamok ug maoy hinungdan nga giyera tali sa Pinas ug China ilabi nga dili ang Pilipinas sa ingon niining aksyon.

“Yung nangyari diyan sa banggaan, that is a maritime incident. Huwag kayong maniwala diyan sa mga politiko na bobo. Gusto papuntahin ‘yung Navy. You do not send gray ships there. Banggan lang ng barko ‘yan, do not make it worse because that’s a fertile ground for…” matud sa Presidente.

Sa Twitter post usab ni Senator Ping Lacson, nagpadayag kinig pagkadismaya ang senador kabahin niini.

“The president broke his silence and left us heartbroken. He forgot to explore all resources available before exercising his last option of surrender. The MDT is one yet untapped weapon. I am not suggesting WW3 but at least it can make China feel the balance of power in the WPS,” matud ni Lacson. (jess campos)