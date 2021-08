Lacson naalarma sa pag-amin ni Eleazar

“Nakakaalarma.”

Ito paglalarawan ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa pag-amin ni Philippine National Police (PNP) chief Guil­lermo Eleazar hinggil sa ‘data-gathering’ activity ng kapulisan sa ilang barangay sa bansa.

Sa mga bagong impormasyon kay Lacson, ang naturang gawain ay nananatili kahit nauna nang itinanggi ng lide­rato ng Pambansang Kapulisan.

“The Chief PNP’s admission that such data-gathering activities are going on (and still going on, as per latest information received) is alarming. Being their former chief, I cannot allow the PNP to engage in partisan politics and be ‘bastardized’, worse – using public funds,” sabi ni Lacson sa kanyang Twitter account.

Nauna nang sinabi ni Lacson, batay sa mga ulat, na sangkot ang PNP sa census activity gamit ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na pinabulaanan ng PNP.

Sabi ni Lacson, dapat magpaliwanag si Police Maj. Gen. Rodel Sermonia, PNP Police Community Relations nit director sa alegasyon.

Sa panayam kay Lacson radyo noong Linggo, sinabi nitong may impormasyong nakara­ting sa kanya na sangkot si Sermonia sa pagkuha ng mga datos, kabilang ang email address at mga phone number ng mga residente sa iba’t ibang barangay sa buong kapuluan.

Noong Martes, sinabi ni Eleazar sa pana­yam sa ANC ng may ilang grupo na gumagawa ng data-gathering activi­ty subalit kung sangkot umano ang PNP dapat na itong itigil pa. (Dindo Matining)