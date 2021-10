Lacson: Mga taga-gobyerno ‘di dapat itago ang yaman

Para kay Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson, hindi dapat isama sa mabibigyan ng proteksiyon sa Bank Secrecy Act ang lahat ng mga empleyado ng gobyerno – mula sa clerk hanggang sa presidente.

Sabi ni Lacson, makatutulong ito sa pagpuksa sa korapsiyon dahil mahihirapan ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na itago ang kanilang nakaw na yaman.

“Whether janitor or clerk, all the way up to the president, kailangan ‘di ka protektahan ng Bank Secrecy Act,” pahayag ni Lacson sa kanyang panayam sa One News kahapon.

Pinuna ng senador ang probisyon sa Bank Secrecy Act na nagbabawal sa paglalantad o pagkuwestiyon sa bank deposits na madalas inaabuso at nakakaantala sa mga imbestigasyon laban sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na pinagsusupetsahang nagpayaman habang nakaupo sa puwesto.

Inihain ni Lacson ang panukala na tanggalin ang mga opisyal ng gobyerno sa mabibigyan ng proteksiyon ng Bank Secrecy Act noong mga nakaraang Kongreso kabilang dito ang Senate Bill 26 na inihain nitong ika-18 Kongreso subalit hindi nakapasa ang mga panukalang ito. (Dindo Matining)