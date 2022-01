Lacson, mga supporter walang iwanan

Pinasalamatan ni Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson ang mga miyembro ng BRAVE MOVERS na nagsusumikap at matiyagang nag-iikot sa maliliit na komunidad sa bansa upang ipaabot ang isinusulong niyang mga adbokasiya tungo sa mithiing maitatag ang mas maayos na pamahalaan.

Sa kanyang mensahe para sa mga tagasuporta mula sa iba’t ibang sektor at maliliit na organisasyon, pinagtibay din ni Lacson ang kanyang pangako sa mga grupong kumikilos para tumulong sa kanyang kandidatura bilang pangulo.

Aniya, ipinagdarasal niya ang kanilang kaligtasan at kalagayan sa gitna ng COVID-19 pandemic at epekto ng kalamidad tulad ng nakaraang bagyong ‘Odette’.

“Nais kong ipabatid sa inyo na palagian kong nakikita sa pamamagitan ng ating Viber chat group ang lahat ng araw at gabi ninyong pagsisikap at walang pagod na paggalaw upang makamit natin ang tagumpay sa Mayo 9, 2022 at tuluyang maka­paglingkod nang tapat sa ating Inang Bayan,” sabi ni Lacson.

Ang BRAVE MOVERS ang isa sa mga masugid na nagsusulong ng pa­ngunahing plataporma ng batikang mambabatas na Budget Reform Advocacy for Village Empowerment program sa buong bansa.

Pinuri ni Lacson ang BRAVE MOVERS dahil sa pagpunta ng grupo sa mga isla at nayon sa buong bansa para mamahagi ng mga poster, tarpaulin, campaign t-shirts, face masks at iba pang mga bagay na nagpapakilala sa Lacson-Sotto tandem na unang­ nagdeklara ng mga kandidatura para sa halalan 2022.

Nagpahayag din ng pasasalamat si Lacson na tumatakbong Pangulo at ka-tandem na si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III sa grupo dahil sa pagpapalaganap ng BRAVE advocacy. (Dindo Matining)