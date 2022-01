Lacson: Mga magnanakaw virus din na dapat sugpuin

Katulad ng pandemya dulot ng coronavirus na nilalabanan ng bansa sa kasalukuyan, isang malaking krisis din para kay Partido Reporma Chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson ang mga magnanakaw sa gobyerno na aniya’y hawa-hawa rin sa pagdami.

Naniniwala ang batikang mambabatas na malulutas ang 50% ng mga problema sa bansa kung matatanggal ang mga tiwali sa pamahalaan at kung maihahalal ang isang lider na may magandang layuning malinis ang problema sa mismong gobyerno.

“Ako, very strong talaga ako doon sa anti-corruption advocacy, ano, ever since — [simula noong] chief PNP hanggang sa naging senador. Ako, nakikita ko kasi ‘pag na-solve natin ‘yong isyu ng corruption among government officials, I think at least 50% ng problema ng bansa maso-solve,” ani Lacson sa panayam ng ‘The Chiefs’ sa One News nitong Lunes.

Kung siya ang magiging susunod na pangulo ng bansa, tinitiyak ni Lacson na magiging ehemplo siya ng mabuting pamumuno dahil magsisimula sa kanya ang katapatan at pananagutan na taglay niya sa mahabang panahon ng serbisyo publiko bilang isang pulis, mambabatas at opisyal ng gobyerno.