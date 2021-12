Lacson: Mga korap na nasilip ng COA habulin

Panahon na para bigyan ng importansiya at atensiyon ng mga prosecutor mula sa Office of the Ombudsman o Department of Justice (DOJ), National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine National Police (PNP) ang mga regular at special report ng Commission on Audit (COA).

Ito ang reaksiyon ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson hinggil sa pagpuna ng COA sa P1.44 trilyong pondo ng pamahalaan na nasayang dahil sa mga nakatiwangwang, nakabinbin at naabandonang proyekto.

Kung pagbabatayan umano ang audit report o pagsusuri sa mga libro, dokumento at voucher ng mga ahensiya ng gobyerno mas napabibilis ang pagtukoy sa pag-abuso sa pondo ng bayan at paghabol sa mga tiwaling opisyal at mga kasabwat nila sa pribadong sektor, partikular sa hanay ng mga contractor at supplier.

“Batay sa mga COA report, malalaman natin ang pang-aabuso sa pondo ng bayan at mahahabol natin ang mga corrupt na government official, pati ang kanilang mga kasabwat sa private sector,” ani Lacson.

Idiniin ni Lacson na tungkulin at responsibilidad nila ng iba pang mga kasalukuyang opisyal ng pamahalaan na aksiyonan ang nangyayaring katiwalian para sa kapakanan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. (Mia Billones)