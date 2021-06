Lacson may tips pangontra sa mga troll

Huwag nang mag-aksaya ng panahon para pumatol, mag-report at mag-block.

Ito ang pansamatala subalit epektibong tip ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa mga netizen habang naghihintay sa magiging aksiyon ng Facebook at iba pang social media platforms sa patuloy na paglala ng problema sa troll farms.

“We know trolls are financially and emotionally fueled by agitating and getting a response from their targets. Denying them that fuel is a good first step,” pahayag ni Lacson na madalas makaranas ng pag-atake ng trolls sa social media.

Bukod sa mga nabanggit na tips, ibinahagi din ni Lacson ang ilang senyales ng mga troll account na puwedeng maging gabay ng mga lehitimong netizens, kasama ang:

* Kawalan ng activity sa main Facebook profile at paggamit ng kung ano-anong larawan bilang profile photo.

* Sa halip na gumamit ng argumento at maayos na katuwiran, masyadong mapusok, mapaghamon, mapanakit at mapanira sa partikular na tao, proyekto o ideya ang post.

* Gumagamit ng kapareho o halos kaparehong mensahe mula sa ibang account na umaatake rin sa isang partikular na target.

* Nagpapakalat ng fake news at mga wala sa hulog na argumento.

* Agad na kukuyugin ang ibang lehitimong netizens na hindi sang-ayon sa kanilang linya ang opinyon o paniniwala.

Sa kanyang Twitter account, na-block na aniya ni Lacson ang mahigit 2,000 nang account na wala sa katuwiran, inililigaw ang paksa at mayroon ding wala na umano sa katinuan.

Suportado rin ng mambabatas ang naunang panawagan ni Senate President Vicente Sotto III sa Facebook Philippines na gumawa na ng hakbang laban sa mga troll farm na tila sinadyang buuin para magamit sa 2022 elections.

“But as we wait for the companies concerned to take appropriate action, it would be better for us to develop the habits that will deny these trolls their prize,” ayon kay Lacson.

Unang ibinunyag ng senador ang impormasyong nakarating sa kanya kung saan isang government undersecretary umano ang nanghihikayat para makabuo ng dalawang troll farms sa bawat probinsya kaugnay sa nalalapit na halalan. (Dindo Matining)