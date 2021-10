Lacson malaki tiyansa sa dikdikang presidential race

Mataas ang kumpiyansa ng campaign team ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na magbibigay ng magandang laban ang seandor sa eleksiyon 2022 na inaasahang pinakamahigpit na labanan sa halalang pampanguluhan sa nakalipas ng 30 taon.

Ito’y sa gitna ng patuloy na pagtaas na nakukuhang porsiyento ni Lacson sa nagdaang presidential survey.

Sa third quarter preference survey ng Social Weather Station (SWS), pang-anim si Lacson sa pitong kandidato sa pagka-pangulo kung saan nakakuha ito ng 8% puntos, doble sa naitala sa nagdaang survey.

Ayon kay Ashley Acedillo, tagapagsalita ni Lacson, maliban kay dating Pangulong Joseph ‘Erap’ Estrada, nakasaad sa kasaysayan na ang mga presidential candidate na maagang nangu¬nguna sa mga survey, kalaunan ay natatalo.

“This is the tightest race since 1992. The highest rating garnered by a possible candidate was 21% and the lowest rating was 8%. This shows that this is still anybody’s ball game. Everything can change in the next one or two surveys,” sabi ni Acedillo.

Sa latest SWS survey, nanguna si dating Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na nakakuha ng 21%, sinundan nina Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na may 20%, Manila Mayor Isko Moreno na may 18%, Senador Manny na may 15% at Vice President Leni Robredo na may 14%.

Ang SWS survey ay isinagawa mula Setyembre 12-16 na may 1,200 respondent nationwide. Ang resulta ay inilabas noong Setyembre 30.

“Ping Lacson is the biggest gainer while Sara’s rating went down by 9%. The rating of Marcos and Isko have statistically plateaued. The steady increase in Lacson’s numbers for the past three surveys is a positive development,” sabi ni Acedillo.

Nangunguna naman ang running mate ni Lacson na si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III sa vice presidential race. (Dindo Matining)