Lacson: Magnanakaw huwag iboto

Nanawagan si Partido Reporma Chairman at presidential aspirant Sen. Panfilo ‘Ping’ M. Lacson sa mga Pilipino na maging mag-ingat sa pagpili ng kanilang boto sa Mayo 9.

Sa kanyang mensahe sa National Bible Day 2022, sinabi ni Lacson na hindi dapat iboto ang magnanakaw lalo na sa pinakamataas na posis-yon ng bansa.

“Ang magnanakaw sa kalsada, pumipili ng nanakawan at nanakawin: biktimang walang laban upang agawin ang kanyang gamit – alahas man o salaping pinaghirapan, o anumang mahalagang ari-arian,” mensahe ni Lacson.

“Samantala, ang magnanakaw sa gobyerno, mamamayang Pilipino ang pumipili tuwing sasapit ang halalan. Tayo pa nga ang ‘nagsi-shade’ ng kanyang pangalan sa balota. At hindi siya namimili ng nanakawin.

Wala siyang pakialam kung ang kanyang ninanakaw ay ang ating mga karapatan sa edukasyon, hanapbuhay, kalusugan at maayos at masaganang pamumuhay, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng kabataan,” sambit pa nito.

Binanggit pa ni Lacson ang isang kataga sa bibliya, ang Book of John, Chapter 10, Verse 10, kung saan sinabi ni Jesus Christ, “the thief comes only to steal and kill and destroy.”

Kung hindi umano magiging maingat ang mga Pilipino sa pagpili ng susunod na lider ng bansa, lalo pa aniyang sasama ang kalagayan ng ng bansa dahil sa mga magnanakaw na ito. (Dindo Matining)