Lacson kinonsensiya mga Pinoy! Sayang boto sa magnanakaw

Iginiit ni independent presidential candidate Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na masasayang lang ang boto ng tao kung ang iluklok nila sa puwesto ay magnanakaw.

“Palagi naming naririnig – sayang daw ang boto sa mas kuwalipikado dahil baka hindi lang manalo. Ang totoong sayang na boto ay para sa hindi karapat-dapat manalo at sa mga magnanakaw na dapat walang karapatang maluklok sa puwesto,” pahayag ni Lacson sa ikalawang presidential debate na inorganisa ng Commission on Election noong Linggo.

“Maawa na po tayo sa ating mga kababayang Pilipino,” panawagan ni Lacson sa mga botanteng Pilipino.

Sa kanyang closing statement sa Comelec presidential debate, sinabi pa ni Lacson na sa kabila ng impluwensiya ng ‘money politics’ sa kampanya, karapat-dapat pa rin aniyang ipaglaban ang mga Pilipino.

“With the rigors and influence of money politics in this campaign, and the opportunism and treachery that go with it, I keep asking this question: Is the Filipino still worth fighting for?” lahad ni Lacson.

“Each time, I always get the same answer: Yes, the Filipino is worth fighting for,” diin pa nito.

Sabi pa ng batikang senador, mahal niya ang Pilipinas at handa siyang ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop at sa mga may kapangyarihan na nagsasamantala sa mga kapos-palad nating mga kababayan. (Dindo Matining)