Lacson kay Robredo: Hindi ako epal

Hindi natuwa si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa naging patama ni Vice President Leni Robredo na kulang daw siya sa trabaho ‘on the ground’.

Sa presidential interview ni Boy Abunda kay Robredo, naitanong sa bise presidente kung bakit hindi dapat iboto si Lacson.

“Maraming salita pero kulang sa on the ground na gawa,” tugon ni VP Leni.

Sumagot naman si Lacson sa Twitter kaugnay sa naging patama ni Robredo at iginiit na hindi lang siya ‘maepal’ tuwing magpapaabot ng tulong.

“Hindi ako kulang sa ‘on the ground’. Hindi lang talaga ako maepal tuwing magbibigay ng tulong sa mga kalamidad man o sa mga indibiduwal na tulong,” tweet ng Partido Reporma standard-bearer.

Ipinagtanggol din ng ka-tandem nitong si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III ang Partido Reporma presidential bet.

“‘Yon palang pinatino ang PNP (Philippine National Police), nilabanan ang korapsyon sa pera ng bayan at 18 taon na maraming mahalagang batas na inakda ay walang ginawa! Aba, bago ‘yon ah!” tweet naman ni Sotto.

Nanindigan din si Lacson na bilang miyembro ng lehislatura, pangunahing tungkulin ng senador gaya niya at ni Sotto ay magbalangkas ng batas na direktang mangangalaga sa kapakanan ng iba’t ibang sektor.

Kasama na rin aniya dito ang ang pag-iimbestiga sa mga anomalya sa pamahalaan at ingatan ang interes ng taumbayan, lalo na ang pambansang badyet.

Sa panayam ng DZMM “On the Spot Vice Presidential Interview” ipinaliwanag ni Sotto ang ilan sa mga batas at imbestigasyon na kanilang isinulong at pinangunahan ni Lacson bilang mga senador.

Kabilang dito ang imbestigasyon sa maanomalyang paggastos ng pondo ng PhilHealth, smuggling sa mga produktong agrikultura, implementasyon ng Good Conduct Time Allowance ng Bureau of Corrections, at alegasyon ng tampering noong 2016 presidential and senatorial elections na kinasasangkutan ng Smartmatic. (Ray Mark Patriarca/Dindo Matining)