Lacson kakalusin e-sabong dayaan

PARA maproteksiyunan ang publiko, masusing pag-aaralan ni Partido Reporma chairman at presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson kasama ng kanyang running mate na si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III kung paano makokontrol ng gobyerno ang nauusong e-sabong na talamak maging sa mga social media platform.

Tugon ito ni Lacson matapos sa matanong sa naturang usapin nang makapanayam sa programang ‘Ikaw ang On the Spot: The Presidential Candidate Interview’ sa Teleradyo, kung saan, natukoy pa na mayroon nang ilang overseas Filipino workers ang nagpatiwakal bunga ng ma­tinding pagkatalo.

“Ang laki ng social cause, ang laki ng social problem so dapat mayroong prangkisa, may legislative franchise sa Kongreso. Naka-transmit­ na sa Senado, pag-aaralan naming mabuti,” banggit ni Lacson bilang pangunahing remedyo sa nagugumon sa nabanggit na sugal na ayon sa mga ulat ay puwedeng tumaya kahit mga menor de edad.

Aniya, sa simula pa lang umano ay ayaw na niya sa ganitong porma ng sugal dahil maaaring­ magkaroon ito ng malalim na epekto sa usa­ping panlipunan dahil kahit sino—maging mga bata—ay maaaring tumaya gamit ang mga mobile o virtual wallet app.

Gayunman, naniniwala si Lacson at Sotto na mahalagang mapag-aralang mabuti ang batas na kokontrol sa e-sabong dahil magiging banta naman umano ito sa hinaharap kung hindi sasailalim sa legal na proseso.

Sa isang press conference nitong Nobyembre, ipinaliwanag ng presidential candidate ng Partido Reporma na kaila­ngang makontrol ang ganitong uri ng sugal upang magkaroon ng safety measures o alintuntunin na poprotekta sa mga tumataya rito.

“‘Pag hindi mo binigyan ng franchise ‘yan, mag-o-operate pa rin, ‘di ba—ilegal. At ‘pag sinabi nating ilegal, e online, medyo may dayaan pa,” sabi ng running mate ni Lacson.

Para kay Lacson, importante na lalong mabigyang proteksiyon dito ang mga OFW dahil “borderless ito, puro online ito, tataya wala nang maipadala doon sa kanilang mga pamilya rito kasi natatalo doon sa [e-sabong] kasi online napakabilis lang ng ta­yaan.”

“Alam niyo pagka ang ginagamit mo lang online, hindi mo nakikita ‘yung actual cash na lumalabas e. Sige ka lang nang sige, bahala na si Batman, doon nagkakaroon ng social problem. So, ito ‘yung titingnan natin, hindi lang e-sabong kundi lahat ng klase ng gambling,” ani Lacson.

Sa ngayon ay wala pang batas na nakakasakop sa e-sabong at ang panukalang lagyan na ito ng alintuntunin ng pamahalaan ay nananatiling nakabinbin sa komite sa Mataas na Kapulungan.