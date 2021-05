Lacson inawat mga kurakot sa pandemya

SA gitna na napakaraming problemang kinakaharap ng bansa dahil sa pandemya, nanawagan si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson para sa pansa¬mantalang pagkalma sa katiwalian sa pamahalaan at bangayan ng ilang grupong politikal.

Ayon kay Lacson, hindi pa malinaw ang hinaharap at kailangan isipin ng lahat na Pilipino ang kapakanan ng bayan at kalimutan muna, lalo na ng mga mapagsamantala, ang pagpapalago ng sariling bulsa.

“All of us Filipinos should think of the national interest and unite to promote it. Those Filipinos engaging in corruption now, especially those wanting to make dishonest money from COVID, are not exempt from this,” sabi ni Lacson.

Una nang pumasok ang mga impormasyon sa tanggapan ng senador ang korapsiyon sa pagbili at suplay ng testing kits at mga makina, face masks, face shields, personal protective equipment (PPE) at mga kahalintulad na kagamitan sa paglaban sa COVID-19.

“Can they at least forget about their greed during the pandemic? I am not saying they can resume their corrupt ways once the pandemic is over, but especially during this period when we face so many problems, they should pause if they cannot stop,” paliwanag ng senado.

Maliban sa COVID-19, nakikita ni Lacson ang iba pang problemang kaakibat nito na kinabibilangan ng pagbagsak ng ekonomiya, patuloy sa paglago na utang at patuloy sa pag-init na usapin sa West Philippine Sea (WPS).

Nanawagan pa ang senador na magkaroon lamang ng isang tinig ang bansa sa pakikipaglaban nito sa mga teritoryong nasa WPS at tigilan na ang personal na pag-insulto at pag-atake sa mga naglalabas ng opinyon at mungkahing solusyon na salungat sa argumento ng mga nagbabanggaang grupo na nagiging dahilan para magkawatak-watak ang mga Pinoy. (Dindo Matining)