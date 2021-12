Lacson inalerto publiko vs ayuda scam

Pinag-iingat ang publiko sa kumakalat na text message na ginagamit ang pangalan ni Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson na nag-aalok diumano ng ayuda kapalit ng kanilang personal na impormasyon.

“This is from Ping Lacson Family. Can you please claim your Ayuda’s from our Fam.,” saad sa text message ng ‘smishing’ scammer na kumakalat sa social media.

Para makuha umano ang ayuda, kailangang ipadala ang kumpletong pangalan at tirahan. Pero ayon sa biktima ng scam, matapos niyang ibigay ang kanyang personal na impormasyon ay hindi na siya nakatanggap ng tugon mula sa nagpadala ng mensahe.

Hinihikayat ng Partido Reporma ang publiko na huwag tumugon sa kahina-hinalang mensahe na ito sa text man o sa mga messaging app dahil kailanman ay hindi ito pinahintulutan ni Lacson.

Naghain rin ng resolusyon ang mga kinatawan ng Bayan Muna party-list upang maimbestigahan sa Kamara ang pagkalat ng mga text scam at spam sa bansa.

“Kailangan talagang mag-ingat tayo sa ngayon ‘di lang sa COVID kundi mismo sa ating mga personal data dahil maraming nanongolekta nito para ibenta sa mga negosyante o scammers o ang iba pa nga ay sa surveillance,” sabi ni Bayan Muna Rep. Isagani Zarate.

Nakapagtala ang mga ahensiya ng gobyerno ng pagtaas sa bilang ng mga text scam at spam sa post paid at prepaid subscribers. (Dindo Matining/Billy Begas)