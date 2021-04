Lacson: In-charge sa pandemya galaw-galaw

Binigyang-diin ni Senador Panfilo Lacson na tila hindi maramdaman ang in-charge sa pagtugon sa COVID-19 response sa bansa.

Ito’y kasunod nang patuloy na pagtaas ng kaso ng virus kung saan may pagkakataon pa na umabot ito na lagpas 15,000 sa isang araw.

“The coronavirus has gone berserk. While it is on ‘at-will’ mode, we are like, on autopilot. We can’t feel someone is in charge. Sobrang malas! (How unlucky!)” sabi ni Lacson sa kanyang post sa Twitter.

Ang patuloy ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay nag-udyok sa gobyerno na palawigin pa ng isang linggo ang enhanced community quarantine in Metro Manila at kalapit ng mga probinsya ng Bulacan, Rizal, Cavite at laguna.

Isang netizen ang nagtanong kay Lacson kung ano ang magagawa ng Senado sa pagtugon ng pamahalaan sa pandemya.

Sagot naman ng senador, ilang beses na nilang hinimok ang Pangulo ang palitan ang namumuno sa pagtugon sa pandemya.

“We have repeatedly urged the President to change the crew, or at least the captain, even passed (sic) a resolution in this regard; exposed shenanigans in many investigations in almost every aspect of the handling of the pandemic; passed urgent legislations and I don’t know what else,” sabi ni Lacson.

Noong nagdaang taon ay 14 senador, kabilang si Lacson sa naghain ng Senate Resolution 362 na humihiling ng agarang pagbibitiw ni Health Secretary Francisco Duque III dahil sa kanyang ‘failure of leadership’ sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Subalit hindi nagpatinag si Duque at iginiit na magpapatuloy ang kanyang pagsisilbi sa bansa base na rin sa kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. (Dindo Matining)