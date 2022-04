Lacson gugulatin ng mga silent supporter sa Mayo 9

Personal na nakatanggap ng mga bulong si presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson mula sa mga botante na tahimik at patuloy na sumusuporta sa kanya sa Halalan 2022.

Isiniwalat ito ni Lacson sa kanyang talumpati sa mga residente at iba’t ibang sektor mula sa mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela (Camanava) na kanilang nakadayalogo kahapon sa Atis covered court sa Potrero, Malabon City.

“Napakarami po nating mga silent supporter. Ang sabi nila, magugulat sila pagdating ng Mayo 9, nandiyan kami. Pagpunta namin sa polling booth, magugulat at magugulat sila, ang lalabas sa aming balota ‘Lacson-Sotto’,” ani Lacson.

Ayon pa sa presidential candidate, saan man sila dumalaw ngayong panahon ng kampanya ay hindi nawawala ang mga lumalapit at kumakausap sa kanya para ihayag ang suporta nila sa tambalang Lacson-Sotto kahit hindi sila nagpapakita ng kanilang puwersa sa publiko.

“Every time we go to a place… May lalapit sa amin at bubulong—marami po sila—‘Senator, Mr. Senate President, kami po nandito lamang. Mga silent supporter ninyo po kami.’Napakarami, hindi namin mabilang, at ito ang pangkaraniwan naming naririnig,” ayon sa batikang senador.

Kasama ang isa sa kanilang mga senatorial candidate na si Dr. Minguita Padilla nang mangampanya sa Camanava, bago tumulak papuntang Bulacan. (Dindo Matining)