Lacson: Gobyerno patakbuhin ala-Singapore

Mag magiging epektibo umano ang gobyerno kung patatakbuhin itong parang isang pribadong korporasyon katulad sa Singapore at palakasin ang tulungan ng lokal at pambansang pamahalaan.

Kabilang ito sa inilatag ni Senador Panfilo `Ping’ Lacson na kasama si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III ay sinimulan ang kanilang apat na araw na `Tour of Luzon’ sa pamamagitan ng konsultasyon sa iba’t sektor katulad sa mga negosyante sa Pampanga at mga lokal na opisyal sa Malolos, Bulacan.

Sinabi ni Lacson na maraming matututunan ang gobyerno sa pribadong sektor – kasama ang mahusay na pangangasiwa ng pananalapi at ang pagbusisi sa mga proyektong nagawa na o ginagawa pa – para mas mainam na makaresponde sa problema ng bansa lalo na sa panahon ng pandemya.

“Isn’t it a sound concept to run the government like a private corporation? For example, many consider Singapore a big ‘corporation,’ in the sense that investments by the people come back to them in the form of social services and other forms of public service. We want to learn from you on these things. We know the companies you run would not be successful if your decision-making is not sound,” pahayag ni Lacson sa mga negosyante sa Pampanga.

Idiniin din nina Lacson at Sotto ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga lokal at pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng prayoridad sa pangangailangan ng lokal na pamahalaan batay sa rekomendasyon ng pinuno nito na nakakaalam ng sitwasyon. (Dindo Matining)