Lacson, Gatchalian nagpositibo

MAAYOS na kondisyon ang kalusugan ni Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson sa kabila ng naging resulta ng kanyang RT-PCR test kung saan nag-positibo siya sa COVID-19.

Sa ngayon ay wala nang ibang sintomas na nararamdaman si Lacson pero naka-isolate pa rin sa kanilang tahanan bilang pagsunod sa quarantine protocol.

Nagpositibo rin si Senador Sherwin Gatchalian pero mild symptoms ang kanyang nararanasan.

“This is to inform the public that I tested positive for COVID-19 today. Following strict health protocols, I went on self-quarantine away from family, friends and the public,” sabi ni Gatchalian sa isang statement.

Sa hanay ng mga gabinete ay nadagdagan ang nag-isolate matapos magpositibo ang ilang nakasalamuha at pinakahuli ay sina Department of Transportation Secretary Arthur Tugade at Tourism Secretary Berna Romulo Puyat.

Naunang nag-isolate sina Health Secretary Francisco Duque III, Vaccine Czar Carlito Galvez at Defense Secretary Delfin Lorenzana. (Aileen Taliping)