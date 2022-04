Lacson dinepensahan ng mga netizen vs troll

Dinepensahan ng ilang netizen si independent presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson laban sa pag-atake ng mga anila’y nabubulag sa katuwiran at inilalayo ang tunay na isyu na isiniwalat ng tatlo sa mga kandidato sa pagka-pangulo sa Halalan 2022.

Reaksyon ito sa press conference nitong Linggo (Abril 17) nina Lacson, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at dating Defense Secretary Norberto Gonzales ukol sa puwersahang pagpapaatras sa kanila ng ilang mga indibidwal mula sa kampo ni Vice President Leni Robredo.

Ayon sa kanila, dapat magpokus ang publiko, lalo na ang mga tagasuporta ng bise presidente sa pinakaugat ng isyu at huwag gamitin ang ‘gender card’ para harapin ang mga balidong argumento na inilatag ni Lacson.

“The press con isn’t a misogynist act – rather just a joint statement of these candidates for the VP’s ‘alleged’ call for withdrawal… What’s important before makin­g any judgement is not to be blinded by your support to a particular candidate,” ayon sa threaded tweets ng isang political science student na si Michael (@bokimfr).

Sa Twitter, bumuhos ang mga malisyosong pahayag laban kay Lacson at sa dalawa pang presidential candidates na nakasama niya sa joint press conference para manawagan sa kampo ni Robredo na itigil na ang pagpapaatras sa kanilang kandidatura.

Nauna nang binanggit ni Lacson na hindi niya layuning siraan o paatrasin din si Robredo sa sarili nitong kampanya sa pagka-pangulo. (Dindo Matining)